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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 16 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 16 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Mayıs Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 08:56
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Bugünkü maçlar 16 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

21:30 Aston Villa - Tottenham (beIN Sports 2)

22:15 Chelsea - Manchester United (beIN Sports 3)

Portekiz - Premier Lig

21:00 Rio Ave - Gil Vicente

21:00 Famalicao - Casa Pia

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al Fateh - Al Hilal Riyadh

19:40 Al Orubah - Al Khaleej

21:00 Al Nassr - Al Taawon

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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