Bugünkü maçlar 16 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Premier Lig
21:30 Aston Villa - Tottenham (beIN Sports 2)
22:15 Chelsea - Manchester United (beIN Sports 3)
Portekiz - Premier Lig
21:00 Rio Ave - Gil Vicente
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al Fateh - Al Hilal Riyadh
19:40 Al Orubah - Al Khaleej
21:00 Al Nassr - Al Taawon
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