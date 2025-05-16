Bugünkü maçlar 16 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

21:30 Aston Villa - Tottenham (beIN Sports 2)

22:15 Chelsea - Manchester United (beIN Sports 3)

Portekiz - Premier Lig

21:00 Rio Ave - Gil Vicente

21:00 Famalicao - Casa Pia

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al Fateh - Al Hilal Riyadh

19:40 Al Orubah - Al Khaleej

21:00 Al Nassr - Al Taawon

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