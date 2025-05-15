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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 15 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 15 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 15 Mayıs Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 08:57
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Bugünkü maçlar 15 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur

16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)

LaLiga

20:00 Osasuna - Atletico Madrid

20:00 Rayo Vallecano - Real Betis

22:30 Espanyol - Barcelona

22:30 Getafe - Athletic Bilbao

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al-Qadsiah - Al Wahda

19:05 Al Riyadh - Al Shabab Riyadh

21:00 Al Raed - Al Ittihad-Jeddah

3.Lig Yükselme Play Off 3. Tur

16:00 K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

16:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK

16:00 Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor

16:00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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