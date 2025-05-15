Bugünkü maçlar 15 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur

16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)

LaLiga

20:00 Osasuna - Atletico Madrid

20:00 Rayo Vallecano - Real Betis

22:30 Espanyol - Barcelona

22:30 Getafe - Athletic Bilbao

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al-Qadsiah - Al Wahda

19:05 Al Riyadh - Al Shabab Riyadh

21:00 Al Raed - Al Ittihad-Jeddah

3.Lig Yükselme Play Off 3. Tur

16:00 K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

16:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK

16:00 Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor

16:00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka

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