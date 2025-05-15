Bugünkü maçlar 15 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur
16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)
LaLiga
20:00 Osasuna - Atletico Madrid
20:00 Rayo Vallecano - Real Betis
22:30 Getafe - Athletic Bilbao
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al-Qadsiah - Al Wahda
19:05 Al Riyadh - Al Shabab Riyadh
21:00 Al Raed - Al Ittihad-Jeddah
3.Lig Yükselme Play Off 3. Tur
16:00 K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
16:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK
16:00 Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor
16:00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka
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