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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 13 Mayıs Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 08:16
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Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

LaLiga

20:00 Valladolid - Girona

21:00 Real Sociedad - Celta Vigo

22:30 Sevilla - Las Palmas

Championship Yükselme Play Off Yarı Final

22:00 Sunderland - Coventry (TV 8,5)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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