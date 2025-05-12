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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Mayıs Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 07:38
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Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (beIN Sports 1)

Serie A

19.30 Venezia-Fiorentina

21.45 Atalanta-Roma

Suudi Arabistan Pro Lig

19.05 Al Hilal-Al Orubah

21.00 Al Akhdoud-Al Nassr

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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