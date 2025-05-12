Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (beIN Sports 1)

Serie A

19.30 Venezia-Fiorentina

21.45 Atalanta-Roma

Suudi Arabistan Pro Lig

19.05 Al Hilal-Al Orubah

21.00 Al Akhdoud-Al Nassr

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