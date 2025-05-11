Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
11 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)
1. Lig
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
Premier Lig
14.00 Newcastle United-Chelsea
16.15 Nottingham Forest-Leicester City
16.15 Manchester United-West Ham United
16.15 Tottenham-Crystal Palace
18.30 Liverpool-Arsenal
LaLiga
15.00 Leganes-Espanyol
17.15 Barcelona-Real Madrid
19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves
22.00 Real Betis-Osasuna
Serie A
13.30 Udinese-Monza
16.00 Hellas Verona-Lecce
19.00 Torino-Inter
21.45 Napoli-Genoa
Bundesliga
16.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund
18.30 Eintracht Frankfurt-St. Pauli
20.30 Stuttgart-Augsburg
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