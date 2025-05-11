Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)

1. Lig

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

14.00 Newcastle United-Chelsea

16.15 Nottingham Forest-Leicester City

16.15 Manchester United-West Ham United

16.15 Tottenham-Crystal Palace

18.30 Liverpool-Arsenal

LaLiga

15.00 Leganes-Espanyol

17.15 Barcelona-Real Madrid

19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves

22.00 Real Betis-Osasuna

Serie A

13.30 Udinese-Monza

16.00 Hellas Verona-Lecce

19.00 Torino-Inter

21.45 Napoli-Genoa

Bundesliga

16.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

18.30 Eintracht Frankfurt-St. Pauli

20.30 Stuttgart-Augsburg

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