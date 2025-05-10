CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 10 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 10 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Mayıs Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 10 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)

19:00 Trabzonspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Ümraniyespor - Manisa FK (TRT Avaz)

16:00 İstanbulspor - Çorum FK (TRT Tabii Spor 3)

16:00 Bandırmaspor - Pendikspor (TRT Tabii Spor 2)

16:00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK (TRT Tabii Spor 1)

16:00 MKE Ankaragücü - Amed SK (TRT Spor)

16:00 Adanaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 5)

16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (TRT Türk)

16:00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 4)

Premier Lig

17:00 Southampton - Manchester City

17:00 Ipswich Town - Brentford

17:00 Fulham - Everton

17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion

19:30 Bournemouth - Aston Villa

LaLiga

15:00 Valencia - Getafe

17:15 Celta Vigo - Sevilla

19:30 Mallorca - Valladolid

19:30 Girona - Villarreal

22:00 Atletico Madrid - Real Sociedad

Serie A

16:00 Como - Cagliari

19:00 Lazio - Juventus

21:45 Empoli - Parma

Ligue 1

22:00 Auxerre - Nantes

22:00 Le Havre - Marsilya

22:00 Brest - Lille

22:00 Rennes - Nice

22:00 Montpellier - PSG

22:00 Angers - RC Strasbourg

22:00 Monaco - Lyon

22:00 Toulouse - Lens

22:00 Reims - Saint-Etienne

Bundesliga

16:30 Werder Bremen - RB Leipzig

16:30 Holstein Kiel - Freiburg

16:30 Union Berlin - Heidenheim

16:30 Bochum - Mainz 05

19:30 Bayern Münih - Mönchengladbach

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:20 Al Kholood - Al Ettifaq

19:25 Al Wahda - Al Fateh

21:00 Al Khaleej - Al Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a genç 10 numara!
Mertens'in G.Saray'a hediyesi: De Bruyne!
DİĞER
Can Borcu'nda Mehmet ve Handan evleniyor!
İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum!
F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoşgörülü Pakkan! Hoşgörülü Pakkan! 07:28
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:18
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:17
Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum! Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum! 00:58
Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! 00:58
Skriniar'dan transfer açıklaması! Skriniar'dan transfer açıklaması! 00:58
Daha Eski
F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu! F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu! 00:58
F.Bahçe taraftarından yönetime protesto! F.Bahçe taraftarından yönetime protesto! 00:58
F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu 00:58
Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi! Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi! 00:57
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 00:57
F.Bahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca... F.Bahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca... 00:57