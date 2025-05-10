Bugünkü maçlar 10 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
10 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)
19:00 Trabzonspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Ümraniyespor - Manisa FK (TRT Avaz)
16:00 İstanbulspor - Çorum FK (TRT Tabii Spor 3)
16:00 Bandırmaspor - Pendikspor (TRT Tabii Spor 2)
16:00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK (TRT Tabii Spor 1)
16:00 MKE Ankaragücü - Amed SK (TRT Spor)
16:00 Adanaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 5)
16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (TRT Türk)
16:00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 4)
Premier Lig
17:00 Southampton - Manchester City
17:00 Ipswich Town - Brentford
17:00 Fulham - Everton
17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion
19:30 Bournemouth - Aston Villa
LaLiga
15:00 Valencia - Getafe
17:15 Celta Vigo - Sevilla
19:30 Mallorca - Valladolid
19:30 Girona - Villarreal
22:00 Atletico Madrid - Real Sociedad
Serie A
16:00 Como - Cagliari
19:00 Lazio - Juventus
21:45 Empoli - Parma
Ligue 1
22:00 Auxerre - Nantes
22:00 Le Havre - Marsilya
22:00 Brest - Lille
22:00 Rennes - Nice
22:00 Montpellier - PSG
22:00 Angers - RC Strasbourg
22:00 Monaco - Lyon
22:00 Toulouse - Lens
22:00 Reims - Saint-Etienne
Bundesliga
16:30 Werder Bremen - RB Leipzig
16:30 Holstein Kiel - Freiburg
16:30 Union Berlin - Heidenheim
16:30 Bochum - Mainz 05
19:30 Bayern Münih - Mönchengladbach
Suudi Arabistan - Pro Lig
19:20 Al Kholood - Al Ettifaq
19:25 Al Wahda - Al Fateh
21:00 Al Khaleej - Al Riyadh
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...