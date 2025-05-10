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Haberler Futbol Al Khaleej-Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej-Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Khaleej ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Khaleej-Al Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:43
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Al Khaleej-Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej-Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ-AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Khaleej-Al Riyadh maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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