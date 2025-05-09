Muş Spor Kulübü - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Muş Spor Kulübü - Belediye Kütahyaspor maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 2. turda heyecan başlıyor. Muş Spor Kulübü ile Belediye Kütahyaspor, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta Muş Spor Kulübü'nün Belediye Kütahyaspor'u 4-0 mağlup etmesinin ardından iki takım, üst tur için rövanş maçında sahaya çıkacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Muş Spor Kulübü - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUŞ SPOR KULÜBÜ - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Muş Spor Kulübü - Belediye Kütahyaspor maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma HT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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