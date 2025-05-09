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Haberler Futbol İsmail Kartal basın toplantısını terk etti! Küfür ve yumruk...

İsmail Kartal basın toplantısını terk etti! Küfür ve yumruk...

Son dakika spor haberleri: İran'ın Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal basın toplantısını terk etti. Kartal'ın tepkisi gündem oldu. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 09:36
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İsmail Kartal basın toplantısını terk etti! Küfür ve yumruk...

İran Ligi'nin 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis deplasmanda Kheybar'ı Ahmadzadeh ve Urunov'un golleriyle 2-1 yendi. Persepolis puanını 57 yaptı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, oyunculara yönelik tavırlara tepki gösterdi ve basın toplantısını terk etti.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez. Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez.

Kazanalım ya da kaybedelim, saygının olmadığı yerde adalet ve hoşgörü olmaz.

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