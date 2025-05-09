İsmail Kartal basın toplantısını terk etti! Küfür ve yumruk...

İran Ligi'nin 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis deplasmanda Kheybar'ı Ahmadzadeh ve Urunov'un golleriyle 2-1 yendi. Persepolis puanını 57 yaptı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, oyunculara yönelik tavırlara tepki gösterdi ve basın toplantısını terk etti.
İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:
Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez. Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez.
Kazanalım ya da kaybedelim, saygının olmadığı yerde adalet ve hoşgörü olmaz.
İsmail Kartal, futbolcusuna yönelik küfür nedeniyle basın toplantısını terk etti. pic.twitter.com/wlqngyigOc— Fotomaç (@fotomac) May 9, 2025