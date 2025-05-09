İsmail Kartal basın toplantısını terk etti! Küfür ve yumruk...

İran Ligi'nin 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis deplasmanda Kheybar'ı Ahmadzadeh ve Urunov'un golleriyle 2-1 yendi. Persepolis puanını 57 yaptı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, oyunculara yönelik tavırlara tepki gösterdi ve basın toplantısını terk etti.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez. Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez.

Kazanalım ya da kaybedelim, saygının olmadığı yerde adalet ve hoşgörü olmaz.