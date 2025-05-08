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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF'den Olympiacos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya tebrik mesajı

TFF'den Olympiacos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya tebrik mesajı

Uzun süredir sakat olan Yusuf Yazıcı'nın takımı Olympiacos Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsledi. TFF milli futbolcu için tebrik mesajında bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 16:35
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TFF'den Olympiacos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya tebrik mesajı

Ülkemizi Yunanistan'ın Olympiacos takımında oynayarak temsil eden Yusuf Yazıcı takımıyla şampiyonluk kazandı.

Milli futbolcu içi TFF'den tebrik mesajı geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Geçtiğimiz yıl ekim ayında sol dizinden talihsiz bir çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve uzun süredir tedavisini sürdüren A Millî Futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı, takımı Olympiacos'un 2024/25 futbol sezonunda Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğu kazanması nedeniyle tebrik ederiz. A Millî Takımımızın çeyrek finale yükseldiği EURO 2024 turnuvasının kadrosunda bulunan ve iki maçta forma giyen oyuncumuzun bir an önce sahalara dönmesini umuyor, gelecek sezon Olympiacos ile UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yapacağı mücadelede de başarılar diliyoruz.

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