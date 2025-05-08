Menemen FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Menemen FK - Van Spor FK maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 2. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. Kırmızı grupta yer alan Menemen FK, Menemen İlçe Stadı'nda Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın bir ust tura yükseleceği mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Menemen FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MENEMEN FK - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Menemen FK - Van Spor FK maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarında ncanlı yayınlanacak.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

16.00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

Kırmızı Grup:

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

20:00 Menemen FK - Van Spor FK

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