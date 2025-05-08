Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da büyük tepki!

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Benzema'nın kaptanlığını yaptığı Al Ittihad'ı evinde ağırladı. Karşılaşmada 2 farklı geriye düşen Al Ittihad, Al Nassr'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Al Nassr'ın yediği golün ardından Portekizli yıldızın takım arkadaşlarına "Uyuyorsunuz" hareketi yaparak tepki göstermesi gündem olmuştu.
Maçın son bölümünde iki takım oyuncuları arasında kavga çıkarken Ronaldo'nun kaptan olarak müdahalede bulunmaması dikkat çekti.
Al Ittihad kaptanı Benzama'nın kavgayı ayırmak için çaba gösterirken Ronaldo'nun olaya müdahale etmemesi Al Nassr taraftarlarının sosyal medyada büyük tepkisine yol açtı.