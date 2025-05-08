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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da büyük tepki!

Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da büyük tepki!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr ile Al Ittihad karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo ile Karim Benzema'nın kozlarını paylaştığı maçta Ronaldo'lu Al Nassr rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadelede Portekizli yıldızın göstermiş olduğu tavırlar ise taraftarların büyük tepkisini çekti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 13:10
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Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da büyük tepki!

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Benzema'nın kaptanlığını yaptığı Al Ittihad'ı evinde ağırladı. Karşılaşmada 2 farklı geriye düşen Al Ittihad, Al Nassr'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Al Nassr'ın yediği golün ardından Portekizli yıldızın takım arkadaşlarına "Uyuyorsunuz" hareketi yaparak tepki göstermesi gündem olmuştu.

Maçın son bölümünde iki takım oyuncuları arasında kavga çıkarken Ronaldo'nun kaptan olarak müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

Al Ittihad kaptanı Benzama'nın kavgayı ayırmak için çaba gösterirken Ronaldo'nun olaya müdahale etmemesi Al Nassr taraftarlarının sosyal medyada büyük tepkisine yol açtı.

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