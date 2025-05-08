Bugünkü maçlar 8 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final
22:00 Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1)
22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Spor)
UEFA Konferans Ligi - Yarı Final
22:00 Chelsea - Djurgarden (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Fiorentina - Real Betis (TRT Tabii Spor 2)
Türkiye - 2.Lig Yükselme Play Off 1. Tur
16:00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor
16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu
16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu
20:00 Menemen FK - Van Spor FK
İngiltere - Championship Yükselme Play Off Yarı Final
22:00 Bristol City - Sheffield United
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