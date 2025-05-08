Bugünkü maçlar 8 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final

22:00 Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1)

22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Spor)

UEFA Konferans Ligi - Yarı Final

22:00 Chelsea - Djurgarden (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Fiorentina - Real Betis (TRT Tabii Spor 2)

Türkiye - 2.Lig Yükselme Play Off 1. Tur

16:00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

20:00 Menemen FK - Van Spor FK

İngiltere - Championship Yükselme Play Off Yarı Final

22:00 Bristol City - Sheffield United

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