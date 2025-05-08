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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 8 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 8 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Mayıs Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 08:24
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Bugünkü maçlar 8 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final

22:00 Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1)

22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Spor)

UEFA Konferans Ligi - Yarı Final

22:00 Chelsea - Djurgarden (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Fiorentina - Real Betis (TRT Tabii Spor 2)

Türkiye - 2.Lig Yükselme Play Off 1. Tur

16:00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

20:00 Menemen FK - Van Spor FK

İngiltere - Championship Yükselme Play Off Yarı Final

22:00 Bristol City - Sheffield United

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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