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Haberler Futbol Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Raed ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:39
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Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Raed - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Raed ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED - AL HILAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL RAED - AL HILAL RIYADH MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Al Raed: Moreira; Al-Rajeh, Gonzalez, Qasmi, Al-Yousef; Hazazi, Normann, Abeid; Sayoud, El Berkaoui, Bouzok

Al-Hilal Riyadh: Bounou; Al-Shahrani, Koulibaly, Al Bulaihi, Lodi; Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Leonardo, Al-Dawsari; Mitrovic

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