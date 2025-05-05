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Kupa Fomget'in

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray'ı 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyespor FOMGET
2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Ankara ekibinin en yakın takipçisi Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler son haftaya aynı puanla girdiği FOMGET'in 2 puan gerisinde kaldı ve Kadın Futbol Süper Ligi'ni 68 puanla 2. sırada kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Kupa Fomget'in

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray'ı 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyespor FOMGET

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Ankara ekibinin en yakın takipçisi Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler son haftaya aynı puanla girdiği FOMGET'in 2 puan gerisinde kaldı ve Kadın Futbol Süper Ligi'ni 68 puanla 2. sırada kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan ABB Fomget GSK'yı tebrik etti. Öte yandan, Bakan Bak, İzmir'de oynanan Hentbol Türkiye Kupası finallerinde şampiyon olan takımlara da tebrik mesajı yayınladı.

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