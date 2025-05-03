Portsmouth-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Championship

Portsmouth-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayıınız...

İngiltere Championship'in 46. haftasında Portsmouth ile Hull City karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Kaplanlar, kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. Ruben Selles yönetiminde güçlü rakibine karşı 3 puan almayı amaçlayan Hull City, son 5 haftada sadece 4 puan toplayabildi. Evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmak isteyen Portsmouth ise 54 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Portsmouth-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTSMOUTH-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Championship'in 46. haftasında oynanacak Portsmouth-Hull City maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.