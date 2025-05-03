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Es-Es geri sayımda
Bölgesel Amatör Lig 6. grupta son haftaya en yakın rakibi Manavgat Bld.'nin 2 puan önünde giren lider Eskişehirspor'un yarın saat 15.00'te Mezitli ile oynayacağı maç 25 bin 534 kişilik Mersin Stadı'na alındı. Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Süper Lig'in köklü ekiplerinden Es-Es için stadın yüzde 5'i oranında bin 350 kişilik kontenjan ayrıldı. Eskişehir yönetimi kontenjanın artırılması için uğraştığı öğrenildi.
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