Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
3 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Alanyaspor - Kayserispor (beIN Sports 1)
16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
19:00 Hatayspor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)
19:00 Galatasaray - Sivasspor (beIN Sports 1)
Premier Lig
14:30 Aston Villa - Fulham
17:00 Leicester City - Southampton
17:00 Everton - Ipswich Town
19:30 Arsenal - Bournemouth
LaLiga
15:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid
17:15 Villarreal - Osasuna
19:30 Las Palmas - Valencia
22:00 Valladolid - Barcelona
Serie A
16:00 Parma - Como
16:00 Cagliari - Udinese
19:00 Lecce - Napoli
21:45 Inter - Hellas Verona
Ligue 1
18:00 RC Strasbourg - PSG
20:00 Toulouse - Rennes
22:05 Saint-Etienne - Monaco
Bundesliga
16:30 St. Pauli - Stuttgart
16:30 RB Leipzig - Bayern Münih
16:30 Union Berlin - Werder Bremen
16:30 Mönchengladbach - Hoffenheim
19:30 Borussia Dortmund - Wolfsburg
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