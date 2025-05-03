Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Alanyaspor - Kayserispor (beIN Sports 1)

16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

19:00 Hatayspor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

19:00 Galatasaray - Sivasspor (beIN Sports 1)

Premier Lig

14:30 Aston Villa - Fulham

17:00 Leicester City - Southampton

17:00 Everton - Ipswich Town

19:30 Arsenal - Bournemouth

LaLiga

15:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid

17:15 Villarreal - Osasuna

19:30 Las Palmas - Valencia

22:00 Valladolid - Barcelona

Serie A

16:00 Parma - Como

16:00 Cagliari - Udinese

19:00 Lecce - Napoli

21:45 Inter - Hellas Verona

Ligue 1

18:00 RC Strasbourg - PSG

20:00 Toulouse - Rennes

22:05 Saint-Etienne - Monaco

Bundesliga

16:30 St. Pauli - Stuttgart

16:30 RB Leipzig - Bayern Münih

16:30 Union Berlin - Werder Bremen

16:30 Mönchengladbach - Hoffenheim

19:30 Borussia Dortmund - Wolfsburg

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