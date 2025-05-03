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Haberler Futbol Al Hilal'da flaş Jorge Jesus gelişmesi! Ayrılık...

Al Hilal'da flaş Jorge Jesus gelişmesi! Ayrılık...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de Jorge Jesus ile yolların ayrılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 09:57
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Al Hilal'da flaş Jorge Jesus gelişmesi! Ayrılık...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus ile ilgili dikkat çeken haberi duyurdu.

Romano yer verdiği haberde, "Jorge Jesus, teknik direktör ve kulübün yollarını ayırma kararı almasının ardından Al Hilal'den derhal ayrılıyor. Portekizli teknik direktör için artık iş bitti." ifadelerine yer verdi.

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