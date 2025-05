Al Hilal'da flaş Jorge Jesus gelişmesi! Ayrılık...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus ile ilgili dikkat çeken haberi duyurdu.

Romano yer verdiği haberde, "Jorge Jesus, teknik direktör ve kulübün yollarını ayırma kararı almasının ardından Al Hilal'den derhal ayrılıyor. Portekizli teknik direktör için artık iş bitti." ifadelerine yer verdi.

İŞTE O HABER:

🚨🚨 Jorge Jesus leaves Al Hilal with immediate effect, as manager and club decide to part ways. It's over for the Portuguese coach. pic.twitter.com/7s6gvVNvTx