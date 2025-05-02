Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
2 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Antalyaspor - Konyaspor (beIN Sports 1)
Premier Lig
22:00 Manchester City - Wolverhampton
LaLiga
22:00 Rayo Vallecano - Getafe
Serie A
21:45 Torino - Venezia
Ligue 1
Bundesliga
21:30 Heidenheim - Bochum
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:50 Al Ettifaq - Al Khaleej
19:05 Al Fayha - Damac FC
21:00 Al-Qadsiah - Al Kholood
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