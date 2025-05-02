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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 2 Mayıs Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 08:58
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Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Antalyaspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

Premier Lig

22:00 Manchester City - Wolverhampton

LaLiga

22:00 Rayo Vallecano - Getafe

Serie A

21:45 Torino - Venezia

Ligue 1

21:45 Nice - Reims

Bundesliga

21:30 Heidenheim - Bochum

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:50 Al Ettifaq - Al Khaleej

19:05 Al Fayha - Damac FC

21:00 Al-Qadsiah - Al Kholood

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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