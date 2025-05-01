Bugünkü maçlar 1 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final
22:00 Tottenham - Bodo/Glimt (TRT Spor)
22:00 Athletic Bilbao - Manchester United (TRT 1)
UEFA Konferans Ligi - Yarı Final
22:00 Real Betis - Fiorentina (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Djurgarden - Chelsea (TRT Tabii Spor 2)
Premier Lig
21:30 Nottingham Forest - Brentford
Suudi Arabistan - Pro Lig
19:00 Al Riyadh - Al Orubah
19:00 Al Akhdoud - Al Wahda
21:00 Al Fateh - Al Shabab Riyadh
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...