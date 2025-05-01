Bugünkü maçlar 1 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final

22:00 Tottenham - Bodo/Glimt (TRT Spor)

22:00 Athletic Bilbao - Manchester United (TRT 1)

UEFA Konferans Ligi - Yarı Final

22:00 Real Betis - Fiorentina (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Djurgarden - Chelsea (TRT Tabii Spor 2)

Premier Lig

21:30 Nottingham Forest - Brentford

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:00 Al Riyadh - Al Orubah

19:00 Al Akhdoud - Al Wahda

21:00 Al Fateh - Al Shabab Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...