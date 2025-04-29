CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hilal 1-3 Al Ahli (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral'lı Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Al Hilal 1-3 Al Ahli (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral'lı Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Hilal ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli mücadeleyi 3-1 kazanarak finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 22:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Hilal 1-3 Al Ahli (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral'lı Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Hilal'i 3-1 mağlup etti.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Roberto Firmino, 27. dakikada Ivan Toney ve 90+7. dakikada Firas Albirakan kaydederken Al Hilal'in golü ise 42. dakikada Salem Al Dawsari'den geldi.

Al Ahli'de Franck Kessie, karşılaşmanın 86. dakikasında takımının kazandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Al Ahli formasıyla karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte AFC Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Al Ahli'nin rakibi Al Nassr ile Kawasaki arasında 30 Nisan Çarşamba günü TSİ 19.30'da oynanacak maçın ardından belli olacak.

F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi!
Arsenal-PSG | CANLI
DİĞER
Gabriel Sara’yı isteyen dünya devini açıkladılar! Güne damga vuran iddia…
CHP'li İBB'deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde: 30 kişiye tutuklama talebi
G.Saray ve Terim transferde rakip!
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Hilal 1-3 Al Ahli (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral'lı Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi'nde finalde! Al Hilal 1-3 Al Ahli (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral'lı Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi'nde finalde! 22:38
Arsenal-PSG | CANLI Arsenal-PSG | CANLI 21:55
Paris Basket-F.Bahçe Beko | CANLI Paris Basket-F.Bahçe Beko | CANLI 21:24
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart 20:49
33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:05
PFDK'dan ceza yağmuru! PFDK'dan ceza yağmuru! 19:36
Daha Eski
Süper Lig A.Ş. kuruluyor! Süper Lig A.Ş. kuruluyor! 18:56
G.Saray ve Terim transferde rakip! G.Saray ve Terim transferde rakip! 18:10
UEFA'dan Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği UEFA'dan Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği 16:11
Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı 16:06
M. City'den Sara harekatı! M. City'den Sara harekatı! 15:59
PFDK'dan G.Saray'a para cezası PFDK'dan G.Saray'a para cezası 15:47