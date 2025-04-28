CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Nisan Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 07:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Nisan Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

UEFA Gençlik Ligi Final

19.00 Trabzonspor U19-Barcelona U19 (Tabii ve TRT Spor)

Serie A

19.30 Udinese-Bologna (S Sport Plus)

19.30 Hellas Verona-Cagliari (S Sport Plus)

21.45 Lazio-Parma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı
DİĞER
Daire fiyatına sezonluk villa! 3 Milyon TL'ye kiralık yazlık
Enerjide yeni stratejinin çizileceği Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Program belli oldu: Hangi bakanlar katılacak?
Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:54
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:52
Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! 23:52
G.Saray farklı kazandı! G.Saray farklı kazandı! 23:52
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 23:52
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:52
Daha Eski
Bellona Kayserispor evinde kazandı! Bellona Kayserispor evinde kazandı! 23:52
Premier Lig'de şampiyon Liverpool! Premier Lig'de şampiyon Liverpool! 23:52
Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! 23:52
Tekke: Gollerin birini ben yedirdim Tekke: Gollerin birini ben yedirdim 23:52
F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! 23:52
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 23:52