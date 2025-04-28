Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Nisan Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

UEFA Gençlik Ligi Final

19.00 Trabzonspor U19-Barcelona U19 (Tabii ve TRT Spor)

Serie A

19.30 Udinese-Bologna (S Sport Plus)

19.30 Hellas Verona-Cagliari (S Sport Plus)

21.45 Lazio-Parma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

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