VAR’ın geleceğini şekillendiriyoruz

Portekiz Futbol Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı, iki gün süren UEFA VAR sempozyumu, UEFA'ya bağlı ülke federasyonlarının katılımlarıyla Lizbon'da gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ve TFF Kurumsal İletişim Müdürü Volkan Küçük temsil etti. Sempozyumda konuşan UEFA Hakem Komitesi Başkanı Rosetti, "VAR'ın ve futbolun geleceğini şekillendiriyoruz" dedi.

ANTALYA KAZANIP RAHATLAYACAK

TRENDYOL Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen ve 3 maçtır yenilmeyen Antalyaspor, bugün final gibi karşılaşmada Sivasspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, ligde 40 puanla 12. sırada yer alıyor. Akrepler, bitime 6 hafta kala düşme hattındaki rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı Erdal Rakip ile sakat olan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR'DA HEDEF 40 PUAN

TRENDYOL Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Taraftarının desteği ile galibiyete ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar, hazırlıklarını hırslı br şekilde sürdürüyor. Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile çıktığı 11 karşılaşmada 21 puan toplayarak kümede kalma adına önemli bir çıkış yapan Kayseri ekibi, Çaykur Rizespor maçında da galibiyete ulaşmanın planları içerisinde.