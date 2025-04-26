Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3.Lig'de öne çıkan haberler

Bursaspor ve Muğla'nın 2. Lig'e çıkmayı garantilediği 3. Lig'de normal sezon, bugünkü maçlarla tamamlanacak. Tüm maçlar, saat 15.00'te başlayacak. 3. Grup'ta lider Ayvalıkgücü, Aliağa'nın 1 puan önünde bulunuyor. Ayvalıkgücü, play-off'u garantileyen Pazar'ı ağırlayacak, Aliağa ise ligde kalmayı garantileyen M.K.Paşa'ya konuk olacak.

PUAN PUANA HEYECAN KASIRGASI

3. LİG 4. Grup'ta ise son haftaya Trabzon ekibi Sebat Gençlikspor ile Mardin 1969 aynı puanda girdi. Sebat Gençlikspor, ligde iddiası olmayan ve rahat konumdaki Bursa Nilüferspor SK'yi ağırlayacak. Mardin ise play-off'a katılma mücadelesi veren Ordu 1967'yi konuk edecek. Olası puan eşitliğinde Mardin temsilcisi adını Nesine 2. Lig'e yazdıracak.

İKİ TAKIM ÇIKACAK

Normal sezonu gruplarında lider olarak tamamlayan 4 ekibin doğrudan Nesine 2. Lig'e yükseleceği 3. Lig'de, 2 takım da play-off maçlarının ardından 2. Lig vizesi alacak. Gruplarını 2. sırada tamamlayan ekipler direkt play-off 3. turunda mücadele edecek.

ÇİFT MAÇ ELEME

İLK turda 3. ile 6., 4. ile de 5. karşılaşacak. Her grupta ilk turu geçenler, 2. turda çift maçlı eleme sistemine göre karşılaşacak. 3.

Tur'da lig ikincisiyle maçlar da çift maçlı olacak. Tarafsız sahada oynanacak finallerde 2 ekip, 2. Lig'e yükselecek.

2. LİG Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay, eski Brezilyalı oyuncusu William De Amorim'e olan 466 bin Euro ve 20 bin İsviçre Frangı borcu nedeniyle puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Sakaryaspor, evinde Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşilsiyahlılar, yeni teknik direktörleri İrfan Buz yönetiminde çalıştı. Buz, "Futbolcu kardeşlerimize yardım ettikten sonra her şeylerini vermek için sahaya çıkacaklar" diye umut dağıttı.

Nesine 3. LIG 4. Grup'ta son haftaya tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme korkusuyla giren Denizlispor, Niğde'yi bugün kurtuluşunu ilan etmek için evinde ağırlayacak. Denizlispor, kazanmasının yetmediği denklemde, Edirne ve Büyükçekmece'nin puan kaybını bekleyecek.

3. Lİg 1. Grup'ta üst üste iki yenilgiyle ikinci sıradaki yerini riske atan K.Yaka, yarın şampiyon Bursa'yı ağırlayacak. 57 puanlı Kaf-Kaf, ikili averajda geride olduğu aynı puandaki Kütahya'nın deplasmanda 55 puanla halen ikincilik şansı olan Düzce'ye takılmasını bekleyecek.

OSMANGAZİ'DE KOCAELİ BAYRAĞI

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'un bayrağı Osmangazi Köprüsü'ne asıldı. Toplam 20 sezon yer aldığı Süper Lig'e 16 yıl sonra dördüncü kez yükselen yeşil-siyahlı takımın büyük boyuttaki bayrağı, izinlerin alınmasının ardından Osmangazi Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı.