Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Nisan Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Sivasspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)
19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
19:00 Bodrum FK - Samsunspor (beIN Sports 2)
Premier Lig
17:00 Southampton - Fulham
17:00 Wolverhampton - Leicester City
17:00 Brighton & Hove Albion - West Ham United
17:00 Newcastle United - Ipswich Town
İngiltere - FA Cup Yarı Final
19:15 Crystal Palace - Aston Villa
İspanya - Kral Kupası Final
23:00 Barcelona - Real Madrid
Ligue 1
18:00 RC Strasbourg - Saint-Etienne
20:00 Le Havre - Monaco
22:05 Lyon - Rennes
Bundesliga
16:30 Bayern Münih - Mainz 05
16:30 Wolfsburg - Freiburg
16:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund
16:30 Bayer Leverkusen - Augsburg
16:30 Holstein Kiel - Mönchengladbach
19:30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig
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