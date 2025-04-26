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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Nisan Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 08:33
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Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Nisan Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Sivasspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

19:00 Bodrum FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

Premier Lig

14:30 Chelsea - Everton

17:00 Southampton - Fulham

17:00 Wolverhampton - Leicester City

17:00 Brighton & Hove Albion - West Ham United

17:00 Newcastle United - Ipswich Town

İngiltere - FA Cup Yarı Final

19:15 Crystal Palace - Aston Villa

İspanya - Kral Kupası Final

23:00 Barcelona - Real Madrid

Ligue 1

18:00 RC Strasbourg - Saint-Etienne

20:00 Le Havre - Monaco

22:05 Lyon - Rennes

Bundesliga

16:30 Bayern Münih - Mainz 05

16:30 Wolfsburg - Freiburg

16:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund

16:30 Bayer Leverkusen - Augsburg

16:30 Holstein Kiel - Mönchengladbach

19:30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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