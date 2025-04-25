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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 25 Nisan Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 25 Nisan Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 25 Nisan Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 08:32
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Bugünkü maçlar 25 Nisan Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Hatayspor

Ligue 1

21:45 PSG - Nice

Bundesliga

21:30 Stuttgart - Heidenheim

UEFA Gençlik Ligi - Yarı Final

15:00 Salzburg U19 - Trabzonspor U19

19:00 AZ U19 - Barcelona U19

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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