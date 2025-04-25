Bugünkü maçlar 25 Nisan Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
Ligue 1
Bundesliga
21:30 Stuttgart - Heidenheim
UEFA Gençlik Ligi - Yarı Final
15:00 Salzburg U19 - Trabzonspor U19
19:00 AZ U19 - Barcelona U19
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