TFF’den Riva'da çocuk şenliği

TFF, 23 Nisan Bayramı için Riva'da etkinlikler düzenledi. Organizasyona TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ile Zehra Neşe Kavak, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Azize Yüce Şahin ve çocuklar katıldı. Başkan Hacıosmanoğlu, "Milletimize ve bize emanet edilen, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı burada konuk etmekten dolayı çok mutluyum. Onlar, aydınlık Türkiye'nin geleceği. En değerli varlıklarımız için elimizden gelen desteği her zaman verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.