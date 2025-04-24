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Haberler Futbol TFF’den Riva'da çocuk şenliği

TFF’den Riva'da çocuk şenliği

TFF, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Riva’da etkinlikler düzenledi. Etkinliğe Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TFF’den Riva'da çocuk şenliği

TFF, 23 Nisan Bayramı için Riva'da etkinlikler düzenledi. Organizasyona TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ile Zehra Neşe Kavak, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Azize Yüce Şahin ve çocuklar katıldı. Başkan Hacıosmanoğlu, "Milletimize ve bize emanet edilen, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı burada konuk etmekten dolayı çok mutluyum. Onlar, aydınlık Türkiye'nin geleceği. En değerli varlıklarımız için elimizden gelen desteği her zaman verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

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