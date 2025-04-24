Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Yarı Final

20:30 Trabzonspor - Göztepe (ATV)

LaLiga

20:00 Leganes - Girona

20:00 Osasuna - Sevilla

22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano

22:30 Real Betis - Valladolid

İtalya - Kupa Yarı Final

22:00 Bologna - Empoli

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:30 Al Orubah - Al Fayha

21:00 Al Taawon - Al Raed

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...