Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
24 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası Yarı Final
20:30 Trabzonspor - Göztepe (ATV)
LaLiga
20:00 Leganes - Girona
22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano
22:30 Real Betis - Valladolid
İtalya - Kupa Yarı Final
22:00 Bologna - Empoli
Suudi Arabistan - Pro Lig
19:30 Al Orubah - Al Fayha
21:00 Al Taawon - Al Raed
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...