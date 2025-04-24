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Haberler Futbol Al Taawon - Al Raed maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Raed maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Taawon ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Taawon - Al Raed maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 11:37
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Al Taawon - Al Raed maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Raed maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Taawon ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Taawon - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Taawon - Al Raed maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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