CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol 6. imza Yunus Emre’den

6. imza Yunus Emre’den

Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, iç transferde 6. imzasını sol bek Yunus Emre Gedik’e attırdı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
6. imza Yunus Emre’den

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da iç transfer tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün Kaleci Gökhan Değirmenci, Yusuf Cihat Çelik, Oğulcan Çağlayan, Mendes, ve Rivas'ın sözleşmelerini uzatan Körfez ekibi, sol bek Yunus Emre Gedik'le de kontrat yeniledi. Yeşilsiyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Emre Gedik'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken...
F.Bahçe'den Chiesa bombası!
DİĞER
Ligler ertelenecek mi? TFF’den beklenen açıklama geldi…
CANLI | İstanbul'da deprem fırtınası! Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi! Okul bahçeleri vatandaşlara açıldı
F.Bahçe'ye Polonyalı 10 numara!
G.Saray'dan flaş Mertens kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan Getafe ağlarına füze! Arda'dan Getafe ağlarına füze! 01:27
G.Saray'dan flaş Mertens kararı! G.Saray'dan flaş Mertens kararı! 01:27
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... 01:27
Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... 01:27
Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı 01:27
Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! 01:27
Daha Eski
F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! 01:27
"G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" "G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" 01:27
Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! 01:27
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği 01:27
Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! 01:27
Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... 01:27