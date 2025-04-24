6. imza Yunus Emre’den

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da iç transfer tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün Kaleci Gökhan Değirmenci, Yusuf Cihat Çelik, Oğulcan Çağlayan, Mendes, ve Rivas'ın sözleşmelerini uzatan Körfez ekibi, sol bek Yunus Emre Gedik'le de kontrat yeniledi. Yeşilsiyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Emre Gedik'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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