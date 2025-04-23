Bugünkü maçlar 23 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
23 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Premier Lig
22:00 Arsenal - Crystal Palace
LaLiga
20:00 Athletic Bilbao - Las Palmas
20:00 Celta Vigo - Villarreal
22:30 Getafe - Real Madrid
22:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad
İtalya - Kupa Yarı Final
22:00 Inter - Milan
Serie A
19:30 Parma - Juventus
19:30 Torino - Udinese
19:30 Genoa - Lazio
19:30 Cagliari - Fiorentina
Portekiz - Kupa Yarı Final
22:15 Benfica - Tirsense
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al Riyadh - Al Fateh
19:10 Al Kholood - Al Akhdoud
21:00 Al Khaleej - Al-Qadsiah
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...