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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 23 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 23 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Nisan Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 08:23
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Bugünkü maçlar 23 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

22:00 Arsenal - Crystal Palace

LaLiga

20:00 Athletic Bilbao - Las Palmas

20:00 Celta Vigo - Villarreal

22:30 Getafe - Real Madrid

22:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad

İtalya - Kupa Yarı Final

22:00 Inter - Milan

Serie A

19:30 Parma - Juventus

19:30 Torino - Udinese

19:30 Genoa - Lazio

19:30 Cagliari - Fiorentina

Portekiz - Kupa Yarı Final

22:15 Benfica - Tirsense

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al Riyadh - Al Fateh

19:10 Al Kholood - Al Akhdoud

21:00 Al Khaleej - Al-Qadsiah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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