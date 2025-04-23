Benfica - Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası yarı final

Benfica - Tirsense maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Kupası yarı final maçında Benfica ile Tirsense karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Benfica - tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BENFICA - TIRSENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek Benfica - Tirsense maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.15'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yarı final ilk maçında Benfica, Tirsense'yi 5-0 mağlup etmişti.

BENFICA - TIRSENCE MAÇI canlı izle

BENFICA - TIRSENSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Soares; Dahl, Otamendi, Silva, Barreiro; Bruma, Luis; Schjelderup, Amdouni, Gouveia; Belloti

Tirsense: Goncalves; J.P Caniero, P.G. Coutinho, J. Pedro, Silva, J. Perreira; Alves, Franco, Rodrigues; Reis, Mesquita

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