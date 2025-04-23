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Haberler Futbol Benfica - Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası yarı final

Benfica - Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası yarı final

Portekiz Kupası yarı final rövanş maçında Benfica ile Tirsense karşı karşıya gelecek. İki takım da yükselişini sürdürerek kupayı kaldırmayı amaçlarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 11:35
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Benfica - Tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası yarı final

Benfica - Tirsense maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Kupası yarı final maçında Benfica ile Tirsense karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Benfica - tirsense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BENFICA - TIRSENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek Benfica - Tirsense maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.15'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yarı final ilk maçında Benfica, Tirsense'yi 5-0 mağlup etmişti.

BENFICA - TIRSENCE MAÇI canlı izle

BENFICA - TIRSENSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Soares; Dahl, Otamendi, Silva, Barreiro; Bruma, Luis; Schjelderup, Amdouni, Gouveia; Belloti

Tirsense: Goncalves; J.P Caniero, P.G. Coutinho, J. Pedro, Silva, J. Perreira; Alves, Franco, Rodrigues; Reis, Mesquita

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