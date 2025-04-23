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Haberler Futbol Al Kholood - Al Akhdoud maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Kholood - Al Akhdoud maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Kholood ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Kholood - Al Akhdoud maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 14:44
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Al Kholood - Al Akhdoud maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Kholood - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Kholood ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Kholood - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHOLOOD - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Kholood - Al Akhdoud maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 19.10'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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