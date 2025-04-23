Al Khaleej - Al-Qadsiah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al-Qadsiah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej - Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL-QADSIAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Khaleej - Al-Qadsiah maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.