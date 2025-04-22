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Haberler Futbol TFF'de yeni görev dağılımı!

TFF'de yeni görev dağılımı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 22 Nisan Salı günü gerçekleştirdiği toplantının ardından yeni görev dağılımlarını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 18:55
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TFF'de yeni görev dağılımı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 22 Nisan Salı günü gerçekleştirdiği toplantının ardından yeni görev dağılımlarını duyurdu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

'Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir.

1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır.

Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir.

Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir.'

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