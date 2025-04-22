CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Nisan Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 08:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Yarı Final

20:30 Konyaspor - Galatasaray (atv)

Premier Lig

22:00 Manchester City - Aston Villa

LaLiga

20:00 Valencia - Espanyol

22:30 Barcelona - Mallorca

Ligue 1

21:45 Nantes - PSG

Portekiz - Kupa Yarı Final

22:45 Rio Ave - Sporting CP

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:05 Damac FC - Al Nassr

19:20 Al Wahda - Al Ahli Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Xhaka müjdesi!
Mou direksiyonu devredecek! Ancelotti...
DİĞER
Dijital felaket çocuklarımızı nasıl ele geçirdi? "Çocuklar değil, biz suçluyuz!"
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş insanı Adem Kameroğlu yolsuzluğun belgelerini savcılığa sundu!
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı!
Toplantıda Mou isyanı: Saçmalıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! 01:03
Icardi İtalya yolcusu! Icardi İtalya yolcusu! 01:03
G.Saray'dan 10 numara transfer! G.Saray'dan 10 numara transfer! 01:03
Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Zaniolo'da beklenmedik gelişme! 01:03
Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! 01:03
"Terim, Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!" "Terim, Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!" 01:03
Daha Eski
G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı! 01:03
G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok 01:03
Rangers'tan Mourinho sürprizi! Rangers'tan Mourinho sürprizi! 01:03
UEFA İstanbul Temsilciliği açılıyor! UEFA İstanbul Temsilciliği açılıyor! 01:03
F.Bahçe'de yönetim bir araya geldi! F.Bahçe'de yönetim bir araya geldi! 01:03
Mauro Icardi İstanbul yolunda! Mauro Icardi İstanbul yolunda! 01:03