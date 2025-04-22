Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Yarı Final

20:30 Konyaspor - Galatasaray (atv)

Premier Lig

22:00 Manchester City - Aston Villa

LaLiga

20:00 Valencia - Espanyol

22:30 Barcelona - Mallorca

Ligue 1

21:45 Nantes - PSG

Portekiz - Kupa Yarı Final

22:45 Rio Ave - Sporting CP

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:05 Damac FC - Al Nassr

19:20 Al Wahda - Al Ahli Jeddah

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