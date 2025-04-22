Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası Yarı Final
20:30 Konyaspor - Galatasaray (atv)
Premier Lig
22:00 Manchester City - Aston Villa
LaLiga
Ligue 1
Portekiz - Kupa Yarı Final
22:45 Rio Ave - Sporting CP
Suudi Arabistan - Pro Lig
19:05 Damac FC - Al Nassr
19:20 Al Wahda - Al Ahli Jeddah
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