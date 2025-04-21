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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 21 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 21 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Nisan Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 07:39
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Bugünkü maçlar 21 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Nisan Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

22.00 Tottenham-Nottingham Forest (beIN Sports 3)

LaLiga

22.00 Girona-Real Betis (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

13.30 Torino-Udinese (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

16.00 Cagliari-Fiorentina (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

19.00 Genoa-Lazio (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

21.45 Parma-Juventus (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

Suudi Arabistan Pro Lig

18.55 Al Hilal-Al Shabab

21.00 Al Ittihad-Al Ettifaq

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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