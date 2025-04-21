Bugünkü maçlar 21 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Nisan Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

22.00 Tottenham-Nottingham Forest (beIN Sports 3)

LaLiga

22.00 Girona-Real Betis (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

13.30 Torino-Udinese (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

16.00 Cagliari-Fiorentina (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

19.00 Genoa-Lazio (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

21.45 Parma-Juventus (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

Suudi Arabistan Pro Lig

18.55 Al Hilal-Al Shabab

21.00 Al Ittihad-Al Ettifaq

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