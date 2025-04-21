Al Ittihad-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ittihad-Al Ettifaq maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.