CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ittihad-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Ittihad ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 13:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ittihad-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ittihad-Al Ettifaq maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Morata şoku!
F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden!
DİĞER
Fatih Terim kendisine hakaret edeni affetmedi! ‘Kişilik haklarıma saldırdı rencide edildim’
Franciscus öldü... Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak
Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!
G.Saray'da kupa mesaisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Morata şoku! G.Saray'da Morata şoku! 12:40
İtalya'da maçlar Papa'nın vefatı nedeniyle ertelendi İtalya'da maçlar Papa'nın vefatı nedeniyle ertelendi 12:36
Engin Fırat, Lorant’ı anlattı Engin Fırat, Lorant’ı anlattı 12:34
Mauro Icardi İstanbul yolunda! Mauro Icardi İstanbul yolunda! 12:31
Liverpool şampiyonluğa bir adım uzaklıkta Liverpool şampiyonluğa bir adım uzaklıkta 12:19
G.Saray'da kupa mesaisi! G.Saray'da kupa mesaisi! 12:17
Daha Eski
Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! 11:59
Cihat Arslan istifa etti Cihat Arslan istifa etti 11:55
F.Bahçe'den transfer sürprizi! F.Bahçe'den transfer sürprizi! 11:50
Al Hilal-Al Shabab maçı ne zaman? Al Hilal-Al Shabab maçı ne zaman? 11:45
F.Bahçe'den savunmaya Brezilyalı takviye! F.Bahçe'den savunmaya Brezilyalı takviye! 11:37
Parma-Juventus maçı ne zaman? Parma-Juventus maçı ne zaman? 11:08