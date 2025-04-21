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Haberler Futbol Al Hilal-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Hilal ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hilal-Al Shabab maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 11:45
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Al Hilal-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal-Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal-Al Shabab maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 18.55'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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