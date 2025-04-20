Lille-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lille-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Lille-Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille-Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille-Auxerre maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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