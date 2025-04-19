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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol V. Guimaraes 0-3 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET)

V. Guimaraes 0-3 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Portekiz Süper Ligi'nde zirvedeki yarış kızışırken Benfica, deplasmanda V. Guimaraes'in konuğu oldu. Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 00:30
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V. Guimaraes 0-3 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Portekiz Süper Ligi'nde zirvedeki yarış kızışırken Benfica, deplasmanda V. Guimaraes'in konuğu oldu. Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Konuk ekibin ilk yarıdaki golü dakika 21'de Pavlidis'ten geldi.

İkinci yarının 77. dakikasında Carreras, 84. dakikasında ise yeniden Pavlivis fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı ve skor belirlendi: Guimaraes 0-3 Benfica.

Bu sonuç ile birlikte Benfica, şampiyonluk yarışında hata yapmadı ve Sporting CP ile puanlarını eşitleyerek (72) averaj ile ikinci sırada kaldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 85. dakika sahada kaldılar.

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