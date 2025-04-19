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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 19 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 19 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 19 Nisan Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 08:42
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Bugünkü maçlar 19 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Nisan Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Sivasspor (beIN Sports 2)

16:00 Adana Demirspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

19:00 Göztepe - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor (TRT Spor)

16:00 Pendikspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Çorum FK (TRT Tabii Spor 6)

19:00 Boluspor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

Premier Lig

17:00 Everton - Manchester City

17:00 West Ham United - Southampton

17:00 Crystal Palace - Bournemouth

17:00 Brentford - Brighton & Hove Albion

19:30 Aston Villa - Newcastle United

LaLiga

15:00 Rayo Vallecano - Valencia

17:15 Barcelona - Celta Vigo

19:30 Mallorca - Leganes

22:00 Las Palmas - Atletico Madrid

Serie A

16:00 Lecce - Como

19:00 Monza - Napoli

21:45 Roma - Hellas Verona

Ligue 1

18:00 PSG - Le Havre

20:00 Monaco - RC Strasbourg

22:05 Marsilya - Montpellier

Almanya - Bundesliga

16:30 Werder Bremen - Bochum

16:30 Freiburg - Hoffenheim

16:30 Mainz 05 - Wolfsburg

16:30 Heidenheim - Bayern Münih

16:30 RB Leipzig - Holstein Kiel

19:30 Union Berlin - Stuttgart

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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