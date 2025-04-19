Bugünkü maçlar 19 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Nisan Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
19 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Sivasspor (beIN Sports 2)
16:00 Adana Demirspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
19:00 Göztepe - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor (TRT Spor)
16:00 Pendikspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
19:00 Amed SK - Çorum FK (TRT Tabii Spor 6)
19:00 Boluspor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
Premier Lig
17:00 Everton - Manchester City
17:00 West Ham United - Southampton
17:00 Crystal Palace - Bournemouth
17:00 Brentford - Brighton & Hove Albion
19:30 Aston Villa - Newcastle United
LaLiga
15:00 Rayo Vallecano - Valencia
17:15 Barcelona - Celta Vigo
19:30 Mallorca - Leganes
22:00 Las Palmas - Atletico Madrid
Serie A
16:00 Lecce - Como
19:00 Monza - Napoli
21:45 Roma - Hellas Verona
Ligue 1
18:00 PSG - Le Havre
20:00 Monaco - RC Strasbourg
22:05 Marsilya - Montpellier
Almanya - Bundesliga
16:30 Werder Bremen - Bochum
16:30 Freiburg - Hoffenheim
16:30 Mainz 05 - Wolfsburg
16:30 Heidenheim - Bayern Münih
16:30 RB Leipzig - Holstein Kiel
19:30 Union Berlin - Stuttgart
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