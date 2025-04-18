Bugünkü maçlar 18 Nisan Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Hatayspor - Konyaspor (beIN Sports 2)

20:00 Galatasaray - Bodrum FK (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Manisa FK - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Espanyol - Getafe

Ligue 1

21:45 Rennes - Nantes

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