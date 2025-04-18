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Haberler Futbol Al Kholood-Damac FC maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Kholood-Damac FC maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Kholood ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Kholood-Damac FC maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 16:55 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 16:55
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Al Kholood-Damac FC maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Kholood-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Kholood ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Kholood-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHOLOOD-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Damac FC maçı 18 Nisan Cuma günü saat 19.05'te oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.

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