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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 17 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 17 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Nisan Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 08:21
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Bugünkü maçlar 17 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final

22:00 Manchester United - Lyon (TRT Tabii Spor)

22:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham (TRT 1)

22:00 Athletic Bilbao - Rangers (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Lazio - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 2)

UEFA Konferans Ligi - Çeyrek Final

19:45 Fiorentina - Celje (TRT 1)

19:45 Jagiellonia Bialystok - Real Betis (TRT Tabii Spor)

22:00 Chelsea - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Rapid Wien - Djurgarden (TRT Tabii Spor 4)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:40 Al Ettifaq - Al Riyadh

18:50 Al Hilal Riyadh - Al Khaleej

18:50 Al Shabab Riyadh - Al Akhdoud

21:00 Al Fateh - Al Ittihad-Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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