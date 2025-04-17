Bugünkü maçlar 17 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
17 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final
22:00 Manchester United - Lyon (TRT Tabii Spor)
22:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham (TRT 1)
22:00 Athletic Bilbao - Rangers (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Lazio - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 2)
UEFA Konferans Ligi - Çeyrek Final
19:45 Fiorentina - Celje (TRT 1)
19:45 Jagiellonia Bialystok - Real Betis (TRT Tabii Spor)
22:00 Chelsea - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Rapid Wien - Djurgarden (TRT Tabii Spor 4)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:40 Al Ettifaq - Al Riyadh
18:50 Al Hilal Riyadh - Al Khaleej
18:50 Al Shabab Riyadh - Al Akhdoud
21:00 Al Fateh - Al Ittihad-Jeddah
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