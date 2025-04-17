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Bayern peşinde
İtalya Serie A'da Juventus'taki milli futbolcumuz Kenan Yıldız için dev bir talip çıktı. İtalyan spor gazetesi Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Alman devi B.Münih, 19 yaşındaki forvetin peşinde. Bayern altyapısından yetişen Kenan Yıldız, burada geçirdiği 10 yılın ardından 2022'de kontratının bitmesinin ardından Torino ekibine imza atmıştı. Bavyera temsilcisinin milli futbolcumuzu takıma geri getirmeyi düşündüğü ancak şu anda oyuncu ve Juventus ile herhangi bir temasının olmadığı kaydedildi. Siyah- beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Yıldız'ı satmak istemiyor. Ancak aksi halde durumun değişebileceği belirtildi. Kontratı 2029'da bitecek olan Kenan Yıldız, bu sezon 44 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı
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