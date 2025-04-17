Avrupa'da kupa gecesi

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak. Program şöyle: UEFA Avrupa Ligi: 22.00 Athletic Bilbao (0)-Rangers (0), Eintracht Frankfurt (1)-Tottenham (1), Lazio (0)-Bodo (2), M.United (2)-Lyon (2). UEFA Konferans Ligi: 19.45 Fiorentina (2)-Celje (1), Jagiellonia (0)- Real Betis (2), 22.00 Chelsea (3)-Legia Varşova (0), Rapid Wien (1)-Djurgarden (0).

PARLATAN'IN YERİNE ATEŞ

2. LİG Beyaz Grup ekibi Altınordu, Ersan Parlatan'ın yerine teknik direktörlüğe Namet Ateş'in getirildiğini duyurdu. Daha önce 2018-2022 yılları arasında Altınordu Futbol Akademisi'nde atletik performans direktörü ve gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak çalışan Ateş, son olarak Manisa FK'de altyapının başında görev aldı.

PLAY-OFF'LAR BELLİ OLDU

1., 2. ve 3. Lig'de playoff tarihleri belli oldu. 1. Lig'de 1. tur 15 Mayıs Perşembe, 2. tur ilk karşılaşmaları 19 Mayıs Pazartesi, rövanşlar 23 Mayıs Cuma, final ise 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 2. Lig'de final 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 3. Lig'de 1. ve 2. Grup finalleri 24 Mayıs Cumartesi, 3. ve 4. Grup finalleri ise 25 Mayıs Pazar günü yapılacak.

ALTAY UMUT TAZELEDİ

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, kaybetmesi halinde küme düşeceği 24'üncü hafta erteleme maçında evinde İskenderunspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını son 3 haftaya taşıdı. Cezası nedeniyle seyircisinden mahrum kaldığı müsabakada İzmir ekibinin golünü 50'nci dakikada Onur Efe attı. Bu sonuçla Altay 24 puana ulaşırken, 15. sıradaki Kepez ile puan farkı 7'ye düştü.

DEV FİNAL BAŞLIYOR

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, bugün saat 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, playoff 1-4 etabında Eczacıbaşı'nı eleyerek finale yükseldi. Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe ise Galatasaray'a üstünlük sağlayarak finale adını yazdırdı. Final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, şampiyon olacak.

HEDEFİM 2028 LOS ANGELES

Moldova'da Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya alan 20 yaşındaki Kaan Kahriman, hedef büyüttü. Avrupa şampiyonu olmayı başaran Kaan, yeni hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

ALTIN ADAM YUSUF

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, toplamda altın madalya kazandı. Koparmada 154 kiloyla gümüş madalyaya uzanan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Toplam 348 kilo kaldırarak rekorunu egale eden 22 yaşındaki sporcu, ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

60 YILLIK TUTKU

Türkiye'nin en köklü ve prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısında yapıldı. Başkan Emin Müftüoğlu, "Organizasyonumuz için Antalya'dan İzmir'e tüm illerimizde hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

ALPEREN'E WARRIORS

NBA'de heyecan play-in maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Memphis Grizzlies'i 121-116'lık skorla yendi ve ilk kez playoff'ta oynayacak milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın rakibi oldu. Warriors'ın yıldız isimlerinden Butler 38 sayı, Curry de 37 sayıyla galibiyeti getirdi.