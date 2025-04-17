CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ettifaq - Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq - Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Ettifaq ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ettifaq - Al Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 11:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ettifaq - Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq - Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ettifaq ile Al Riyadh kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ettifaq - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ETTIFAQ - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ettifaq - Al Riyadh maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 18.40'ta oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip!
DİĞER
Tatil değil kabus! Oda lambasından çıkan şey bütün aileyi şoke etti...
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
F.Bahçeli yıldıza 2 talip birden!
Aslan'da tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu 11:45
F.Bahçe'de En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi... F.Bahçe'de En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi... 11:33
Dallas play-off iddiasını sürdürdü Dallas play-off iddiasını sürdürdü 11:15
G.Saray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki... G.Saray'a Osimhen şoku! Öyle bir takım istiyor ki... 11:13
F.Bahçeli yıldıza 2 talip birden! F.Bahçeli yıldıza 2 talip birden! 10:37
Ersun Yanal'ın acı günü Ersun Yanal'ın acı günü 10:29
Daha Eski
Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke... Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke... 10:26
Aslan'da tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i Aslan'da tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i 10:03
F.Bahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer! F.Bahçe'ye Süper Lig'de sürpriz transfer! 09:52
Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda? Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda? 09:49
Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda? 09:42
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! 09:36