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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 16 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 16 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Nisan Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 08:37
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Bugünkü maçlar 16 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

22:00 Inter - Bayern Münih (TRT 1)

22:00 Real Madrid - Arsenal (TRT Tabii Spor)

Premier Lig

21:30 Newcastle United - Crystal Palace

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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