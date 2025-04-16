Bugünkü maçlar 16 Nisan Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

22:00 Inter - Bayern Münih (TRT 1)

22:00 Real Madrid - Arsenal (TRT Tabii Spor)

Premier Lig

21:30 Newcastle United - Crystal Palace

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